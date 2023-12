Calcio: Nandez e Lapadula pronti per il Cagliari anti Hellas

Nandez e Lapadula pronti o quasi pronti a stare in campo novanta minuti e passa nella sfida con il Verona. Le incognite maggiori riguardano l'uruguaiano, uscito stremato nella gara con il Napoli. "Sta bene - ha detto il mister Claudio Ranieri nella conferenza stampa dell'antivigilia - sabato scorso a un certo punto non ne ha avuto più e l'ho tolto. Deve crescere di condizione, è normale quando subisci un infortunio".

Petagna invece era uscito nell'intervallo: "Lavora bene, so cosa può darmi, non c'è bisogno di parlarci in modo particolare, è il primo a sapere quando gioca bene e quando meno, ha esperienza, conosce questo mondo e quindi non c'è bisogno di soffermarsi più del dovuto su di lui in particolare".

È il momento di Pavoletti: "Lo conosciamo, lui è un calciatore che ha il gol nel sangue, a Napoli ha risposto presente dal primo minuto segnando, quasi a smentirmi quando parlo di utilizzo alla Altafini. Leonardo, come gli altri più esperti, trascina il gruppo, ha parole importanti per il gruppo, mi permettono di trainare tutta la truppa. Ho ragazzi di grande valore che spesso fanno risaltare in modo particolare il mio lavoro ma i primi a meritare elogi sono loro. Certo, non posso farli giocare tutti sicuramente, ma i cinque cambi permettono a noi allenatori di cambiare in corsa e disegnare al meglio la partita sia all'inizio che in corso d'opera".

Luvumbo? "Sta maturando, l'anno scorso era sicuramente più confusionario e meno concreto, lavora nel modo giusto e si vede, sta crescendo, parliamo di un ragazzo classe 2002 che due anni fa giocava in Primavera. Sono soddisfatto dell'attacco che ho a disposizione, chiaramente l'infortunio di Shomurodov pesa, così come l'assenza di Luvumbo per la Coppa d'Africa, ma sapremo farci trovare pronti".

La salvezza? "Ho detto ai ragazzi che spero di girare a diciotto punti, perché magari la quota salvezza è a 36. Ho molti dubbi però - ha ammesso l'allenatore rossoblu - le grandi stanno perdendo punti e quindi la quota salvezza inevitabilmente si alza".



