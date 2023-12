Beve detersivo per togliersi la vita, Polizia Vicenza la salva

Aveva tentato di togliersi la vita ma viene salvata dall'intervento della Polizia di Vicenza: un agente è rimasto al telefono con lei prima dell'arrivo dei colleghi delle Volanti che l'hanno soccorsa. I poliziotti dopo l'allarme sono intervenuti subito presso l'abitazione della donna, in forte difficoltà emotiva, ma hanno provato invano ad accedere all'appartamento, chiuso in tutti i suoi accessi.

La donna, infatti, pochi minuti prima dell'arrivo della Volante, si era chiusa dentro e, al telefono con l'operatore del 113, aveva riferito di aver ingerito del detersivo e di essersi provocata delle ferite. La telefonata è iniziata con le dichiarazioni disperate della donna, pronunciate con un filo di voce sulla linea di emergenza, prima che la comunicazione cadesse. Sono state una una decina le chiamate fatte in seguito dall'operatore per tentare di parlare con la donna e per riuscire a tenerla sveglia e vigile fino all'arrivo dei soccorsi.

Grazie all'aiuto ricevuto dall'agente che ha risposto per primo alla chiamata, la donna, 44enne italiana, si è convinta ad alzarsi dal letto, nonostante la debolezza e la fatica dovute allo stato psicofisico: l'agente non le ha fatto lasciare il cellulare neanche un momento e l'ha accompagnata parlandole e rassicurandola fino a farle raggiungere la porta d'ingresso e fino a quando ha sentito i colleghi della Volante entrare.

Trovata in stato confusionale, è stata di emergenza trasportata in Ospedale da personale medico 118 ed automedica.





