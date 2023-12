Eurospin e bilancio di sostenibilità, più qualità alla spesa

Un percorso nel segno della sostenibilità, scelto e condiviso per efficientare le risorse e destinare più investimenti alla qualità della spesa. Eurospin, specialista italiano del canale discount, presenta la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità, 'Dentro la Spesa Intelligente' che declina i risultati ottenuti in sei pilastri e riguarda i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

"I nostri impegni nascono dalla volontà di evitare tutti quegli sprechi che non aggiungono valore, ma anzi tolgono risorse che vogliamo investire in un'offerta migliore", spiega Alessandro Penasa, presidente Eurospin Italia.

Si parte dall'identità, con 1.189 punti vendita, Eurospin ha generato nel 2022 ricavi per 9,3 miliardi di euro, sul fronte dell'offerta di lavoro questa è in crescita del 13%, con 18.633 dipendenti. Mentre la filiera produttiva vede il 93% acquisti di freschi e freschissimi da fornitori italiani e per i clienti un aumento del 96% delle vendite dei prodotti della linea Amo Essere, dedicata a ogni esigenza alimentare, rispetto al 2021.

Per il capitolo ambiente il 44% del fabbisogno energetico è coperto da energia rinnovabile (+24% sul 2020), mentre 3,5 milioni di euro sono stati donati a sostegno di iniziative solidali sul territorio.

L'ottimizzazione della logistica ha inoltre permesso di evitare 9.245 viaggi in un solo anno, pari a 1.118.695 chilometri, l'equivalente di 28 giri del mondo. I sistemi di telegestione usati da Eurospin nel 2022 hanno permesso di ridurre dell'8% il consumo elettrico necessario ai sistemi di refrigerazione nei punti vendita e la scelta di pesare l'ortofrutta in cassa ha evitato la stampa di 197 milioni di etichette in plastica.

Gli impegni presi negli ultimi due anni hanno permesso di evitare 3.600 tonnellate di plastica vergine. Passi avanti anche nel risparmio di carta: la stampa dei volantini, infatti, è passata da 278 milioni di copie l'anno nel 2021 a 261 milioni nel 2022, con una diminuzione del 6% a favore della versione digitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA