Bancarotta, sequestrate quote a società legata al Verona

La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Gip, sulla partecipazione azionaria di una srl in una società calcistica, il Verona Calcio. Il proprietario del club, l'imprenditore Maurizio Setti, risulta indagato per bancarotta insieme a un'altra persona. Il provvedimento, spiega la Finanza, nasce da indagini condotte a seguito del fallimento di una società per azioni "già proprietaria della suddetta e integra partecipazione azionaria".

"Si ritiene opportuno fare chiarezza - è la replica del Verona Calcio sul proprio sito - La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona Fc Spa, che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi".





