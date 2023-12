Babbo Natale con l'elicottero della Polizia all'ospedale di Mestre

Babbo Natale è sceso dall'elicottero della Polizia stamani, per tutti i piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia).

In collaborazione con i poliziotti del X Reparto Volo di Tessera, la Questura lagunare ha voluto regalare sorrisi ed emozioni ai piccoli, facendo arrivare Babbo Natale con il suo sacco colmo di regali con la collaborazione di Grafica Veneta Spa e Alì Supermercati.

I poliziotti del X Reparto Volo e della Questura hanno aiutato Babbo Natale a distribuire i doni natalizi a tutti i piccoli pazienti oltre ad alcuni gadget istituzionali della Polizia di Stato. La visita si è conclusa nella tarda mattinata con i consueti scambi di auguri per le prossime festività oltre che di pronta guarigione per tutti i bambini ricoverati, con un particolare ringraziamento rivolto ai medici e i sanitari per l'attenzione, la dedizione e la professionalità riservata quotidianamente ai piccoli pazienti.



