Seeber nuovo dg del L.R. Vicenza, uomo di fiducia di Rosso

E' Werner Seeber il nuovo direttore generale del L.R. Vicenza, con il quale è stato sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024. Ad annunciarlo, con una nota, è la società biancorossa, che ha dunque risolto un primo problema dopo le dimissioni annunciate domenica da Rinaldo Sagramola, che ricopriva anche la carica di amministratore delegato.

Seeber è un uomo di fiducia della famiglia di Renzo Rosso, proprietaria del club, avendo già collaborato con il Bassano e poi ricoprendo il ruolo di direttore sportivo al Vicenza nella stagione 2018-2019. "In questa fase di riorganizzazione interna, in seguito alle dimissioni di Sagramola - spiega il presidente Stefano Rosso - abbiamo pensato di affidarci ad una persona che stimiamo e con la quale abbiamo già collaborato nel recente passato. Conosciamo le capacità gestionali di Seeber e siamo sicuri che ci darà una mano nel fare il meglio per questa società".



