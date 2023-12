Per il mio bene, finite le riprese del film di Mimmo Verdesca

Si sono appena concluse le riprese del film Per il mio bene, diretto da Mimmo Verdesca su soggetto e sceneggiatura di Monica Zapelli, Pierpaolo De Mejo e dello stesso Verdesca. Nel cast Barbora Bobulova, Marie Christine Barrault, Stefania Sandrelli, Sara Ciocca, con la partecipazione di Leo Gullotta.

In un momento delicato della sua vita, Giovanna ha bisogno della persona che l'ha abbandonata, sua madre biologica.

Contattata da un avvocato, la donna però continua a rifiutarla.

Giovanna allora parte alla sua ricerca, sicura di farle cambiare idea, ma l'incontro con quella donna misteriosa e ostile porterà a galla verità sconvolgenti.

Prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania, una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, il film è stato girato a Verona, Roma e dintorni.

Mimmo Verdesca inizia la sua carriera nel cinema e nel teatro, acquisendo una lunga esperienza come aiuto regia.

Collabora con Marco Tullio Giordana, Ferzan Özpetek, Maurizio Ponzi. Scrive e dirige alcuni lungometraggi documentari. Ottiene due Nastri d'Argento, uno per In arte Lilia Silvi nel 2012 e uno per Sciuscià 70 nel 2017. I suoi lavori sono stati selezionati in festival internazionali come il Festival di Cannes, il Festival Lumière di Lyon, la Festa del Cinema di Roma, il Giffoni Film Festival e il Bif&st di Bari. Il suo film documentario Protagonisti per sempre (2015), sulle esperienze umane e artistiche dei più celebri attori bambini del cinema italiano dal neorealismo a oggi, ha vinto il Gryphon Award come miglior documentario al Giffoni Film Festival. Il suo ultimo film, Alida (2020), è un lungometraggio documentario dedicato alla vita dell'attrice Alida Valli, che vede la partecipazione di Giovanna Mezzogiorno, Roberto Benigni, Charlotte Rampling, Vanessa Redgrave, Dario Argento, Bernardo Bertolucci e molti altri.



