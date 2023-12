Donna accoltellata, arrestato il presunto assassino

È stato arrestato nella tarda serata, a poca distanza dalla sua abitazione di Altivole (Treviso), Bujar Fandaj, il kosovaro di 41 anni ricercato per l'omicidio di Vanessa Ballan, 27 anni, di Riese Pio X.

I Carabinieri di Treviso avevano da subito avviato le ricerche per rintracciarlo, sotto la direzione della Procura di Treviso. Secondo la ricostruzione fatta dal marito della donna e da alcuni testi, Fandaj si era allontanato a piedi dal luogo del delitto. È ora in caserma sotto custodia dei militari dell'Arma.





