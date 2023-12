Patriarca Venezia celebra la Messa natalizia in carcere

"Questa è la prima Messa che possiamo chiamare 'natalizia'. Celebrerò con molte altre realtà, anche in fabbrica a Marghera: ma volevo che la prima Messa di Natale fosse con voi": il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia torna a visitare la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore, come ogni anno, insieme al cappellano don Antonio Biancotto e al direttore della Caritas Veneziana, il diacono Stefano Enzo.

Un momento atteso dai detenuti che, come ha ricordato uno di loro al Patriarca all'inizio della celebrazione, è anche occasione per far conoscere le fatiche e i progressi del cammino di vita che la detenzione comporta: "più della perdita di libertà ci fa soffrire il non poter vedere i nostri cari in questi giorni. Siamo anche noi parte del suo gregge, caro Patriarca. Torni ad incontrarci ancora".

"Celebrare con voi è significativo - ha detto il Patriarca - perché questo luogo è importante per voi e per la città. Certo in questi giorni mancano le persone a cui si vuole bene: la cosa importante è costruire un percorso che dia senso anche a questa sofferenza. La sofferenza, se accettata, ci aiuta ad essere uomini più maturi. Viviamo questo tempo come un trampolino".

Alla celebrazione ha partecipato il nuovo direttore della Casa Circondariale insieme agli educatori, ai volontari, al comandante e alcuni componenti della polizia penitenziaria.





