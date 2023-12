Calcio: Vicenza in crisi, staff azzerato

E' rivoluzione al L.R. Vicenza, la società guidata dall'imprenditore Renzo Rosso, reduce da una serie di sconfitte, l'ultima delle quali (1-4) ieri pomeriggio a Trento, che l'hanno fatta scivolare, all'ottavo posto in classifica nel girone A di serie C.

Questa mattina il club ha annunciato che Aimo Diana è stato sollevato dall'incarico di mister della prima squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi ruoli l'allenatore in seconda Alessio Baresi, il preparatore atletico Esteban Anitua, il collaboratore tecnico Giampaolo Saurini e il match analyst Alessandro Belleri. La crisi del Vicenza non riguarda solo l'aspetto dello staff tecnico ma anche dirigenziale: dopo la debacle di ieri pomeriggio a Trento l'amministratore delegato e direttore generale Rinaldo Sagramola ha rassegnato le proprie dimissioni.



