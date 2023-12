Ciclista trovato morto in un fossato nel vicentino

UN ciclista di 59 anni è stato trovato morto intorno alle ore 1:20 di oggi, riverso in un fossato lungo una strada di Lonigo (Vicenza).

Su segnalazione di alcuni residenti, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno tirato su l'uomo dal canale di scolo, ma il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. Si presume che stesse rientrando a casa con la bicicletta, quando per cause da accertare è finito nella canaletta a bordo strada. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.00 dopo tutti i rilievi dei carabinieri.



