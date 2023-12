Ad Asiago doni e dolci dai Babbi Natale alpini paracadutisti

Babbo Natale scende dal cielo sull'altopiano di Asiago (Vicenza) grazie ai paracadutisti dell'associazione nazionale Alpini Paracadutisti Ranger. Ad accoglierli centinaia di bambini della scuola primaria cittadina e del centro diurno della cooperativa San Matteo e San Luigi.

Dieci appartenenti all'associazione, in congedo e in servizio, sono planati con il paracadute sull'aeroporto Romeo Sartori di Asiago portando doni e dolcetti, grazie anche alla collaborazione del Gruppo alpini Asiago, del Comune e della cooperativa San Matteo. Le penne nere hanno offerto panettone e bevande calde a tutti i presenti.

Prima del lancio dei parà dall'aereo, partito dall'aeroporto di Thiene (Vicenza), il presidente dell'associazione Rocco Ruscio ha voluto ricordare che "questa manifestazione è stata fortemente voluta dal consiglio nazionale perché Asiago e l'Altopiano rappresentano dei luoghi storici incisi nel cuore di ogni alpino. Ancora oggi l'Altopiano si mette a disposizione al 4/o Reggimento per attività addestrativa suggellando il profondo rapporto tra penne nere e Sette Comuni".

L'associazione nazionale Alpini Paracadutisti Ranger è formata da chi presta, o ha prestato, servizio nei reparti, oltre a soci aggregati e onorari. Da anni compiono attività benefica e dai primi anni 2000 organizzano l'iniziativa "Babbi Natale Parà" nata al centro Don Gnocchi a Pessano (Milano), dove ancora oggi prestano il loro servizio con la cura del parco all'interno della struttura. La sede nazionale è stata recentemente spostata a Verona per avvicinarsi alla sede del quarto Reggimento situata a Montorio.



