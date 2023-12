Un fiore, un dono per Giulia, scuola Vigonovo accoglie idea papà

"Un fiore, un dono, Giulia Checchettin": un semplice cartello accoglie la proposta che il papà di Giulia ha fatto alla scuola dell'infanzia "San Giovanni Bosco": recuperare e donare ancora con un'offerta, i fiori che a centinaia nelle scorse settimane sono stati portati davanti al Municipio di Vigonovo sotto la gigantografia di Giulia. I vasi con i fiori sono stati portati ieri dagli operai del Comune di Vigonovo nel centro parrocchiale. Oggi suor Alessandra Michelotto, referente della scuola dell'infanzia, le ha messe in ordine sui tavoli del centro aiutata da alcune volontarie. Nei prossimi giorni con un'offerta libera saranno a disposizione di quanti vorranno prenderli. Il ricavato andrà a sostegno della scuola.

"Abbiamo accolto molto volentieri la proposta del signor Gino", afferma suor Alessandra referente della scuola dell'infanzia che assieme ad altre due consorelle presenti a Vigonovo, fa parte dell'ordine delle suore Dimesse di Padova.

"In questo modo trasformiamo in dono, i doni che ha ricevuto il papà per la sua Giulia: una quantità enorme di fiori, di piante, di peluche, di oggetti ricordo con i quali ciascuno ha espresso l'affetto alla famiglia - continua la suora -. Modi semplici ma pieni di amore per dire il bene, la vicinanza, la solidarietà, la fraternità. Un ulteriore dono che va a beneficio della nostra scuola dell'infanzia. Vedremo in quale modo potremo rendere partecipi e condividere con i genitori e con la nostra gente questa opportunità affinché questa bellissima proposta, dettata sicuramente dal cuore del papà, vada a buon fine".



