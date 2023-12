Per il Natale a Forte Marghera di Mestre l'albero X-Tree

A Forte Marghera i apre l'albero-installazione X-Tree, rivisitazione artistica del tradizionale albero di Natale realizzata dallo studio 1024 Architecture di Parigi, in collaborazione con Fondazione Forte Marghera. Si tratta di un'operazione effettuata in collaborazione tra il Comune di Venezia e la Biennale di Venezia.

Contestualmente e accanto a X-Tree, saranno aperte la passeggiata romantica Starfield, con due percorsi acustici e luminosi, e l'installazione Lightwave.

Si tratta dell'avvio delle iniziative artistiche di rilievo internazionale, che per la prima volta la Biennale di Venezia realizza a Mestre in occasione del Natale, con accesso gratuito, in luoghi e spazi resi disponibili grazie al Comune di Venezia.

"Accanto ai simboli della tradizione, come le luminarie diffuse sul territorio e i grandi alberi addobbati a festa - dice il sindaco di Venezia e vice presidente della Biennale Luigi Brugnaro - abbiamo voluto sviluppare anche appuntamenti artistici e culturali legati alla contemporaneità, per una proposta complessiva della Città di Venezia che riguardi tutte le fasce d'età, con particolare attenzione ai giovani e ai nuovi linguaggi. Il Natale deve essere un momento di riflessione, di comunità e di crescita per tutti. Grazie al Presidente Cicutto e a tutta la Biennale che ha accettato la sfida di allargare la proposta a Mestre e a tutto il territorio con attività strutturate e a ciclo continuativo".



