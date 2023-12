Con skateboard inveisce contro passanti, identificato

Urlava contro tutto e contro tutti, in centro storico a Vicenza, mentre cercava di fare salti ed acrobazie con il suo skateboard. E ancora inveendo poi contro sé stesso, contro gli edifici circostanti che non gli offrivano gli spunti giusti per fare i salti che immaginava, contro i suoi sponsor e le scelte di vita fatte in passato. Protagonista della vicenda un 33enne italiano, che sembrava in preda ad un attacco di follia. Per questo alcuni passanti, allarmati per quanto stava accadendo, lo hanno segnalato alla sala operativa della Questura, dove sono arrivate numerose telefonate. Quando gli agenti delle Volanti lo hanno raggiunto, ne hanno raccolto lo sfogo: a loro l'uomo ha spiegato di voler inventare nuove acrobazie, ma non riusciva nel suo intento, insoddisfatto anche delle scelte di vita fatte in passato, accusandosi di aver dedicato tempo ed energie allo skate invece di studiare o trovare un lavoro serio. I poliziotti hanno dovuto necessariamente identificarlo, in caso qualche passante volesse poi procedere nei suoi confronti e ora dovrà presentarsi davanti al giudice per dar conto dei suoi comportamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA