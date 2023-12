Zaia, approvata in Consiglio la legge di Bilancio 2024-2026

E' stata approvato in Consiglio regionale il bilancio di previsione regionale 2024-2026. "E' l'ultimo atto della manovra finanziaria del prossimo triennio - rileva Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - Un bel risultato che consegna per il quattordicesimo anno consecutivo un bilancio tax free: il Veneto non applica dal 2010 alcun aumento dell'addizionale regionale Irpef rispetto all'aliquota di base fissata dalla legge statale e destinata a finanziare la sanità. Inoltre, sul fronte della qualità dei servizi offerti, se consideriamo che la stessa sanità è il principale e l'unico soggetto a monitoraggio statale annuale, negli ultimi anni siamo stati certificati tra le prime tre Regioni in termini di garanzia dei livelli di assistenza forniti. Grazie al rapporto fra spesa di personale e spesa corrente e il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, il Governo ci ha riconosciuto 20 milioni di euro per realizzare investimenti. Il Veneto, dal 2021, è sempre presente nel riparto che premia ogni anno al massimo tre regioni a statuto ordinario che conseguono gli indici di virtuosità richiesti dalla legge e, quest'anno, assieme a noi solo la Lombardia è stata premiata dal Mef". "A livello nazionale, quindi, il Veneto, oltre ad essere la prima regione ad approvare il proprio bilancio di previsione, - precisa Zaia - si conferma una regione a statuto ordinario altamente performante che affronterà il 2024 con le risorse già disponibili nei capitoli di spesa e quindi senza ricorrere all'esercizio provvisorio. Costruire un bilancio è come scolpire un blocco di marmo: oggi ci sono delle priorità, dei bisogni che giungono dal territorio che debbono essere soddisfatti e questa manovra credo risponda alle domande che arrivano dal tessuto sociale ed economico. Ora possiamo concentrarci sulle prossime sfide che interessano il Veneto: dalla sanità al sociale, dai giovani al mondo del lavoro, dai fondi europei agli investimenti. Per il 2024 avremo grandi progetti che daranno un'ampia visibilità internazionale alla nostra Regione"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA