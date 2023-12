Reddito cittadinanza: 48 denunce a Vicenza da guardia di Finanza

Quattrocentocinquanta mila euro di redditi di cittadinanza percepiti illecitamente nell'arco del 2023. E sono 48 le denunce della guardia di finanza di Vicenza circa l'80% delle posizioni esaminate è risultata così irregolare. A questo si sommano controlli degli ultimi mesi che hanno portato a bloccare ulteriori richieste per ulteriori 130mila euro. Nelle ultime verifiche i beneficiari del contributo avevano auto-dichiarato, in sede di invio della domanda di percezione senza avere conseguito la residenza in Italia e in alcuni casi non avevano i requisiti perché sottoposto agli arresti. Nello specifico nelle ultime indagini una residente a Schio (Vicenza) è risultata essere sottoposta in tempi diversi sia a custodia cautelare in carcere che a quella degli arresti domiciliari. Da ulteriori accertamenti, è stato accertato che la madre aveva presentato due domande omettendo di indicare, rispettivamente, prima lo stato di detenzione del familiare e la successiva condanna definitiva di quest'ultima per il reato di rapina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA