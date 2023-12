Torna a Venezia la corsa dei Babbi Natale

Concerti, regate di Babbi Natale, mercatini e spettacoli. Venezia, le isole, Mestre e la terraferma accendono il Natale con un calendario di eventi èer famiglie e bambini che si aprirà domani, 14 dicembre, e proseguirà fino a domenica 17. E proprio domenica è in programma uno degli eventi più attesi, la "corsa dei Babbi Natale", in campo Santa Margherita, per un percorso di 7 chilometri adatto sia ai runners che alle famiglie. Nella stessa giornata (ore 11.00) in Canal Grande, i Babbi Natale saranno vita a un corteo acqueo con partenza da San Zaccaria e arrivo davanti a Ca' Foscari. L'11esima regata alla valesana dei Babbi Natale sarà aperta alle categorie Champion Uomini, Champion Donne e Amatori Uomini. Giunte al traguardo, le imbarcazioni A San Francesco della Vigna, da giovedì 14 a sabato 16 dicembre si potranno trovare i mercatini natalizi, con creazioni artigianali, laboratori e spettacoli di magia per bambini. Inoltre, sabato 16 (ore 16.00) un laboratorio di teatro per i più piccoli, e più tardi un concerto jazz.

La magia del Natale arriva anche a Burano con la prima edizione dei mercatini, in zona Pescheria (dalle 12.00 alle 19.30). Sabato 16 Santa Claus arriverà in barca nell'isola, co un crico di dolci e cioccolata calda. Sempre nelel isole, anche Murano, per iniziativa del Gruppo Remiero, andrà in scena un corteo in barca di Babbi Natale.

A Mestre, già da domani, giovedì 14, (dalle 14 alle 18) appuntamento con la musica, proposta dalla Knox Grammar School Sydney, composta da giovani studenti; sabato 16 e domenica 17, sempre in piazza Ferretto, doppio appuntamento corale con la partecipazione degli artisti del Coro della Fenice.



