Premio Impresa Ambiente, iscrizioni prorogate 15 gennaio 2024

Hanno ancora un mese di tempo le aziende che intendono partecipare al "Premio Impresa Ambiente" 2023. Le iscrizioni alla XI edizione, su decisione della Camera di Commercio Venezia-Rovigo e di Unioncamere sono state prorogate infatti a lunedì 15 gennaio 2024, per consentire alle aziende di completare le procedure con tempi più dilatati, visti gli adempimenti di fine anno cui devono far fronte.

Sarà dunque possibile, per tutte le aziende con sede nel territorio italiano e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio territoriale di riferimento (requisito fondamentale per partecipare) e per le aziende fondate da soggetti di nazionalità italiana iscritte alle Camere estere partner di Assocamerestero, candidarsi fino a metà gennaio all'undicesima edizione del Premio organizzato da Unioncamere e Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con il supporto di Assocamerestero e SSV Stazione Sperimentale del Vetro.

Il concorso è dedicato alle imprese ed agli enti che si occupano di innovazione di prodotti, sistemi, processi, partenariati e tecnologie in ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il premio si articola in quattro categorie e tre premi speciali. Le categorie si suddividono in 'Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile'; 'Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile'; 'Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile'; 'Miglior cooperazione per lo sviluppo sostenibile',. A queste si aggiungono i premi speciali per "Giovane Imprenditore"; "Start-up innovativa"; premio speciale "Assocamerestero".



