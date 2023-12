Finanza blocca camion con tre tonnellate di sigarette

La Guardia di finanza di Treviso, nell'ambito dei controlli dei trasporti internazionali su strada, hanno scoperto e sequestrato tre tonnellate di sigarette nascoste in pannelli di legno all'interno di un camion. Sigilli sono stati messi anche al mezzo e due persone trovate a bordo sono state arrestate per contrabbando aggravato di tabacchi lavorati all'estero.

Il fermo dell'autoarticolato, entrato in Italia dalla provincia di Udine (per la precisione attraverso il valico di confine di Tarvisio), è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Venezia Est. Il tabacco era proveniente dalla Polonia, nei pressi di Cracovia, e l'acquirente sarebbe sta un'impresa non ben identificata, con sede in Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA