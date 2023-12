Salvini, sono d'accordo sul terzo mandato per i governatori

"Sono d'accordo su un terzo mandato per i presidenti di Regione, perché i cittadini hanno sempre ragione". Lo ha detto stamani a Venezia il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Per il vice premier, se chi vota "sceglie ancora quel sindaco o quel governatore o ancora quel parlamentare dovrebbe avere il diritto di farlo - ha aggiunto -. Altrimenti si limita la possibilità di scelta dei cittadini. Allo stesso modo sono favorevole all'elezione diretta dei presidenti di provincia. La modifica di legge per consentirlo la farei anche domani mattina", ha concluso.



