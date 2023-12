Carnevale dei Ragazzi della Biennale, in scena Le Patin Libre

Si terrà da giovedì 1 a domenica 11 febbraio il 15/o Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia, con la novità degli spettacoli danzanti sul ghiaccio a Mestre (Parco Albanese - Bissuola), spettacoli di cinema e teatro, laboratori a Venezia (Teatro Piccolo Arsenale e Ca' Giustinian). Tutte le attività sono gratuite, su prenotazione obbligatoria.

Il Carnevale dei Ragazzi della Biennale si estenderà anche quest'anno a Mestre, grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune di Venezia, con la novità di un ricco programma di workshop e dello spettacolo di danza su pattini da ghiaccio Murmuration a cura della compagnia di artisti e performer canadesi Le Patin Libre, per la prima volta in Italia, che replicherà per tutta la durata della manifestazione. Le attività si terranno al Centro Civico del Parco Albanese (Bissuola) e nell'area del Pattinodromo Arcobaleno, che per l'occasione si trasformerà in pista di pattinaggio sul ghiaccio.

A Venezia si terranno le altre novità: le proiezioni di cinema per ragazzi, venerdì 2 febbraio, con il film d'avventura Il Re dei Ladri, tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice tedesca Cornelia Funke, e gli spettacoli teatrali degli autori Gigio Brunello e Giulio Molnar dal 5 all'8 febbraio, entrambe al Teatro Piccolo Arsenale (Campo della Tana). Inoltre, nello spazio tradizionale di Ca' Giustinian (San Marco, Calle del Ridotto), saranno organizzati dal 3 all'11 febbraio laboratori creativi e artistici, con l'allestimento di un'installazione immersiva per scuole e famiglie dal 3 al 4 febbraio e dal 10 all'11 febbraio.

Ritornano poi le proposte del Centro Tedesco di Studi Veneziani, del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, del CNR-ISMAR, del MUS.E di Firenze, del progetto Il Violino Colorato, della professoressa Sikimeti Ma'u che, in collaborazione con il Julia Robinson Mathematics Festival, realizzerà un divertente laboratorio di matematica e del professor Paolo Pellizzari dell'Università Ca' Foscari Venezia, che in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica propone i laboratori di matematica e statistica. A questi si affiancheranno nuove partecipazioni, la Fondazione Štěpán Zavřel, la Fondazione Veronesi e l'Università degli Studi di Milano e rinnovati progetti nati anche dalla collaborazione con la Questura di Venezia.



