Federfarma,fatti 6633 vaccini per Covid e 30377 anti influenzale

Le farmacie del Veneto raddoppiano l'impegno nella campagna vaccinale e, mentre aumentano i casi di positività al Covid, la vaccinazione in farmacia è ora disponibile gratuitamente per tutti i maggiorenni. A un mese dall'avvio delle vaccinazioni anti Covid, al 3 dicembre nelle farmacie venete aderenti sono state eseguite 6.633 somministrazioni. L'aumento è costante: dal 27 novembre al 3 dicembre le somministrazioni sono state 2.334, +484 rispetto alle 1.850 della settimana precedente e +1.122 rispetto alle 1.212 dell'analogo periodo di un anno fa. Le farmacie con almeno una somministrazione dall'inizio della campagna sono oggi 178 (al 4 dicembre 2022 erano 114). Le vaccinazioni sono state: 95 nell'Ulss1 Belluno; 715 nella 2 Treviso; 551 nella 3 Venezia; 546 nella 5 Rovigo; 1.441 nell'a6 Pa dova; 225 nella 7 e 1.043 nella 8 Vicenza; 2.017 nella 9 Verona. La fascia d'età ricorsa maggiormente alla vaccinazione in farmacia è quella 70-79 (2.485), seguita dagli over80 (1.755) e dalla 60-69 (1.666).

Prosegue a ritmo spedito in farmacia anche la vaccinazione antiinfluenzale. Dal 16 ottobre le somministrazioni sono state 30.377, 11.573 in più rispetto all' analogo periodo di un anno fa (18.804). Nell'ultima settimana le vaccinazioni sono state 3.745; 1.345 nell'Ulss 1 Belluno; 4.627 nella 2 Treviso; 3.735 nella 3 e 470 nella 4 Venezia; 2.112 nella 5 Rovigo; 5.930 nella 6 Padova; 1.191 nella 7 e 2.371 nella 8 Vicenza; 8.596 nella 9 Verona. Per quanto riguarda le persone ricorse alla vaccinazione, sono 26.375 quelle gratuite e 4.002 quelle pagate.

"Rispetto all'anno scorso, nello stesso arco di tempo considerato, abbiamo quasi raddoppiato le somministrazioni di vaccini antinfluenzali. La cittadinanza ha capito che le farmacie offrono un servizio efficiente, su appuntamento e senza orari imposti - sottolinea Andrea Bellon, presidente Federfarma Veneto - . Per quanto riguarda il Covid, il nostro impegno è crescente ma si sta ripetendo un po' l'andamento di un anno fa.

Prevediamo che i numeri saliranno notevolmente nelle prossime settimane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA