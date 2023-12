Alle Mostre su Rubens il premio 'L'Arte di mostrare l'arte' 2023

Sono state le mostre dedicate a Rubens, a Mantova e a Roma, e le fondazioni culturali che le hanno promosse ad aggiudicarsi il premio Verona "Villa Della Torre L'Arte di Mostrare l'Arte" 2023, ideato dalla famiglia Mastella Allegrini. Un inedito racconto corale del grande pittore fiammingo che ha visto collaborare la Fondazione Palazzo Te, la Galleria Borghese e Palazzo Ducale di Mantova. Un viaggio di andata e ritorno tra Mantova e Roma, che ha indagato Pietr Paul Rubens sul fronte della "trasformazione della pittura", nel campo della scultura e di una delle sue opere iconiche, 'La Pala della Santissima Trinità'. A ricevere i premi, in una serata svoltasi a Villa della Torre, a Fumane, monumento storico e architettonico di proprietà della famiglia Mastella Allegrini, sono stati Stefano Baia Curioni, direttore di Fondazione Palazzo Te, insieme alla curatrice Raffaella Morselli, per Galleria Borghese Francesca Cappelletti, direttrice e curatrice della mostra insieme a Lucia Simonato, per Palazzo Ducale di Mantova il direttore Stefano L'Occaso.

Il premio, si legge nella motivazione, è stato attribuito a questi protagonisti della cultura "per aver coralmente ideato e realizzato la mostra "Rubens! La nascita di una pittura europea" dando vita ad un'importante operazione culturale dedicata ai rapporti tra l'arte italiana e quella europea, in onore del poliedrico pittore di origini fiamminghe"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA