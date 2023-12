L'appello di Zaia, domani facciamo rumore per Giulia

"Faccio un appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un'ora". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito ai funerali di Giulia Cecchettin, che saranno celebrati domani a Padova.

Il governatore chiede che i veneti facciano qualcosa: "Suoniamo i clacson - ha aggiunto -, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. Questo dev'essere lo spartiacque, che è culturale nell'approccio, altrimenti andrà a finire che Giulia sarà dimenticata", ha concluso.



