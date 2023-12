La gigantografia di Giulia portata a Padova per il funerale

La gigantografia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, affissa fino ad oggi sulla parete del Municipio di Vigonovo, è stata trasferita a Padova per il funerale e collocata nello spazio antistante la basilica di Santa Giustina dove si terranno le esequie.

Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico a Vigonovo, ad eccezione dell'ufficio di Stato Civile, dalle 11 alle 13 di domani sempre nel corso dei funerali. Sono gli atti previsti dall'ordinanza firmata oggi dal sindaco Luca Martello. "Ritengo di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari - scrive il sindaco -. lnvito anche le attività private, le associazioni, la scuola e le famiglie a riverberare nell'intera giornata di martedì, e nelle due ore indicate, particolari azioni e segni di adesione e condivisione al lutto e alla riflessione".

Per il resto il Comune seguirà le indicazioni del presidente della Regione che ha invitato tutte le istituzioni a porre le bandiere a mezz'asta e i cittadini e le attività a partecipare al lutto. Su richiesta della stessa Regione inoltre saranno i volontari della Protezione Civile di Vigonovo a portare il gonfalone della Regione durante il funerale.



