Corradi, Fs Treni Turistici attiva da luglio, primo cliente Usa

"Fs Treni Turistici italiani è attiva da luglio, ha venduto il primo viaggio negli Usa e sarà una società molto flessibile che porterà i turisti là dove sognano di andare". Lo ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi presentando la 'Winter Experience 2023/2024', che include il nuovo orario invernale, che comporende anche i treni per la neve e per i mercatini di Natale. Il primo Treno Turistico di Fs, visibile oggi al binario 27 della Stazione Centrale di Milano, è una rivisitazione in chiave moderna dei classici intercity notturni, con cabine singole e doppie, dotate anche di tavolo e divanetto, o cuccette fino a 6 letti, carrozza ristorante e bar aperto per l'intero servizio e colazione al matino. La prima corsa saràil nuovo 'Espresso Cadore' notturno da Roma a Cortina (Belluno), che comprende l'ultima tratta con pullman di Dolomiti Bus dal capolinea ferroviario di Calalzo, per raggiungere la nota località sciistica.



