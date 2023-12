Avvocato denunciato dalla Finanza per 'omessa dichiarazione'

Un avvocato con studio a Vicenza è stato denunciato dalla Guardia di finanza per non aver dichiarato maggiori redditi e compensi negli anni di imposta 2020 e 2021. Il professionista dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Vicenza del reato di "omessa dichiarazione", poiché nel 2021 non ha presentato la prevista dichiarazione ai fini Iva, con una potenziale evasione pari a circa 60 mila euro.

L'attività ispettiva condotta dai militari della compagnia di Arzignano ha permesso di individuare numerose operazioni di accredito, come bonifici o versamenti di contanti e assegni, per le quali non è stata fornita alcuna giustificazione, come documenti o atti utili a delineare la natura dell'operazione.





