Alpini festeggiano la 'penna nera' Alfredo e i suoi 105 anni

Festeggia il 105/o compleanno l'Alpino Alfredo Visentin che quest'anno celebra anche il 70/o anniversario di matrimonio con la sua Ida. Oltre cent'anni vissuti pienamente, affrontando tante difficoltà, tra cui la seconda guerra mondiale.

Nato il 2 dicembre 1918, è uno dei soci fondatori del Gruppo Alpini di Altivole di Caselle, nel Trevigiano. Incontrò Ida nel 1950, si unirono in matrimonio nel 1953; festeggiano quest'anno 70 anni di matrimonio, da cui sono nate tre figlie.

Per Alfredo gli Alpini di Caselle, con il capogruppo Giovanni Carretta, hanno organizzato ieri come da tradizione un pranzo di festeggiamento nella Baita degli Alpini a Caselle. Era presente anche il sindaco Chiara Busnardo con l'assessore Stefano Gallina che fa parte del gruppo Alpini Caselle. "A nome dell'intera comunità di Altivole come Comune abbiamo donato ad Alfredo l'olio d'oliva, simbolo di longevità e pace. Un dono che come Comune dedichiamo a tutti i centenari di Altivole - racconta Gallina - ambasciatori della qualità della vita nel nostro territorio".



