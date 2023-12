Verona: Baroni, serve cultura sportiva prima di protestare

"La nostra partita è durata 44 minuti e 50 secondi di tempo effettivo, quella della Juventus di venerdì sera ben 60 minuti. Ci vuole cultura sportiva prima di andare a dire che la partita era finita". Lo ha detto Marco Baroni, in conferenza stampa, commentando le veementi proteste dell'Udinese rispetto al recupero extra concesso da Maresca.

"L'Udinese continuava a perdere tempo e l'arbitro ha dato ulteriori 30 secondi di recupero - ha aggiunto - In generale, sono contento della gara, dello spirito, di come si sono comportati tanti giovani. Siamo stati il doppio dell'Udinese nella metà campo avversaria, abbiamo fatto 23 cross a 6. Sono certo che con questa mentalità ritroveremo presto la vittoria".





