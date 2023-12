Natale, assalto a Verona per mercatitni e 'Marcia giocattoli'

l bel tempo, la 'Marcia del Giocattolo' e i 'Mercatini di Natale' hanno portato oggi a Verona migliaia di visitatori con i parcheggi del centro già esauriti. Grande lavoro per la Polizia locale impegnata nel gestire la 'Marcia del Giocattolo' con oltre 5.000 partecipanti e il contemporaneo arrivo in città dalle province di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna di visitatori dei Mercatini di Natale di piazza dei Signori. Lunghe code anche in via Cappello per entrare al Cortile di Giulietta, meta di migliaia di persone.



