Infermiere tenta di abusare tirocinante a Padova, arrestato

Un infermiere dell'ospedale di Padova è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una tirocinante. Il fatto è avvenuto durante il turno di notte tra venerdì e sabato.

L'uomo approfittando del fatto che era rimasto solo con la donna, una 20enne, l'ha prima aggredita verbalmente per poi passare alle vie di fatto. La tirocinante è però riuscita a fatica a sottrarsi all'uomo rifugiandosi in una stanza di servizio. Sotto choc ha chiamato il padre che a sua volta ha dato l'allarme al 112. I Carabinieri, giunti sul posto, bloccato l'uomo e raccolte le testimonianze, hanno informato il Pm di turno che ha disposto l'arresto.

La direzione generale dellAzienda ospedaliera ha annunciato di aver già adottato provvedimenti disciplinari.



