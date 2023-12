Zaia firma ordinanza, lutto regionale per funerali di Giulia

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha emesso l'ordinanza con cui viene decretato il lutto regionale per la giornata di martedì 5 dicembre, giorno delle esequie di Giulia Cecchettin, in coordinamento con le Prefetture della regione.

"Martedì, per le esequie di Giulia - afferma Zaia in una nota - chiedo all'intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo, e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché, continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere".



