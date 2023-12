Funerali Giulia martedì 5 dicembre a Padova

L'ultimo saluto a Giulia Cecchettn verrà dato martedì 5 dicembre, alle ore 11.00, con la cerimonia funebre prevista nella Basilica di Santa Giustina. Lo si legge nelle epigrafi già affisse stamane a Vigonovo, il paese di Giulia. Il nulla osta della Procura al rilascio della sala alla famiglia, dopo l'autopsia di ieri, è atteso in queste ore.

Santa Giustina è una chiesa capace di ospitare migliaia di persone, affacciata su Prato della Valle, una piazza vastissima che permettere a molti di seguire la cerimonia, su maxi schermi, anche all'esterno della basilica.

"Il tuo sorriso il regalo più bello, il tuo amore un messaggio per il mondo", si legge nell'epigrafe.

Al termine del rito funebre a Padova, è previsto alle ore 14.00 un momento di preghiera nella chiesa parrocchiale di Saonara (Padova), paese di origine della famiglia di Giulia.

Domani sera, sempre a Saonara, si terrà una veglia di preghiera in suffragio.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA