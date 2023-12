Controlli Polizia in via Piave Mestre, 13 arresti a novembre

Tredici arresti e 16 rimpatri: è l'esito degli interventi della questura di Venezia nel mese di novembre nel quartiere Via Piave a Mestre, a ridosso della stazione ferroviaria. L'intervento della squadra Mobile, con il supporto di altre forze dell'ordine, ha portato fermare, tra l'altro, 10 persone per spaccio di sostanze stupefacenti e 2 per esecuzione di ordinanze di custodia cautelare per reati contro il patrimonio ed un'esecuzione pena per reati contro la persona.

In particolare, gli agenti hanno scoperto una base operativa per lo spaccio di droga in un appartamento in pieno centro a Mestre dove sono stati sorpresi 5 stranieri, tutti irregolari e con numerosi precedenti penali, intenti a preparare e confezionare cocaina destinata a rifornire la zona del Quartiere Piave. Sono state rinvenute e sequestrate numerose dosi di cocaina e hashish per un totale di più di 50 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish. I 5 stranieri sono stati accompagnati al Cpr di Gradisca d'Isonzo, dove vi rimarranno in attesa di essere rimpatriati nel loro paese d'origine. L'attività di contrasto della Polizia di Stato è proseguita poi non solo nel quartiere Piave, ma anche nelle altre zone della città e della Provincia, in particolare nell'ambito del contrasto alla criminalità diffusa, al fine di ridurre la presenza sul territorio di cittadini stranieri irregolari e con curriculum criminali rilevanti in materia di spaccio e reati contro il patrimonio.

Inoltre, sempre a novembre, sono stati portati al Cpr 16 stranieri irregolari con numerosi precedenti penali. L'attività di prevenzione e controllo del territorio ha ottenuto risultati rilevanti a novembre con più di 1500 persone controllate nel capoluogo, e 75 denunciate , a fronte dei circa 1200 controlli e delle 42 denunce del novembre 2022.



