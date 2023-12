Nel 2024 Venezia rende omaggio a Marco Polo

Il Carnevale di Venezia 2024 celebra uno dei suoi più grandi viaggiatori. In occasione dei 700 anni dalla sua morte, avvenuta l'8 gennaio del 1324, Marco Polo torna in laguna da protagonista della tradizione carnevalesca veneziana. Con il titolo di "Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo" il tema del viaggio, della scoperta e dell'incontro con mondi prima solo immaginati, ma anche il viaggio inteso come un percorso alla ricerca di se stessi, per scoprirsi diversi da quando si era partiti, sarà al centro dell'edizione 2024 del Carnevale di Venezia. Dove, dal 27 gennaio al 13 febbraio, diventerà la mappa dello straordinario viaggio fantastico che condurrà ospiti e veneziani per le calli e i campi, le strade e le piazze animate da spettacoli, musica e arte, per un Carnevale diffuso in tutto il territorio, dalle isole alla terraferma. "Venezia - dice il sindaco Luigi Brugnaro -celebra uno dei suoi esponenti più significativi e fra i maggiori rappresentanti della sua vocazione internazionale, un uomo che ha intrapreso uno dei più avvincenti viaggi della storia, tra Europa e Oriente, destinato a lasciare un segno indelebile nei rapporti tra i popoli. Il Comune ha perciò deciso di dedicare un anno di celebrazioni che confermano il ruolo di Marco Polo nella storia di Venezia e delle relazioni diplomatiche e commerciali con l'Oriente. Celebrazioni che ci permettono di riaffermare il ruolo centrale culturale e di relazioni sociali, commerciali e diplomatiche che la città di Venezia ha sempre avuto nel corso dei secoli". Protagonista sarà il Carnival Street Show con i migliori artisti del panorama internazionale nel campo della musica, circo-teatro e clownerie.

Non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, dalle isole della laguna alla terraferma. L'Arsenale si confermerà il protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull'acqua.

"Terra incognita" sarà lo show che riempirà di magia lo specchio d'acqua della Darsena Grande sulle tracce di Marco Polo. Ma l'arte e il teatro torneranno anche a celebrare il Carnevale con una programmazione di spettacoli negli spazi culturali della Città in collaborazione con Biennale e le tante realtà cittadine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA