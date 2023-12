Arrestato uomo per maltrattamenti in famiglia a Vicenza

Un romeno di 43 anni è stato arrestato a dai carabinieri a Vicenza per ma I militari, con il supporto della polizia locale, sono intervenuti dopo una telefonata di aiuto fatta da una donna al 112. L'uomo, poco prima, in preda ad un grave stato di ubriachezza, a seguito di una discussione, aveva percossa e minacciato la moglie con un grosso coltello da cucina davanti ai figli minori. La lite e le urla erano state sentite anche da alcuni condomini che, allarmati, hanno chiamato anche loro il centralino dei carabinieri. Anche davanti ai militari l'aggressore h continuato ad inveire e minacciare la moglie. L'uomo avrebbe già avuto comportamenti violenti fra le mura domestiche, tanto che, recentemente, era stato già sottoposto a misure coercitive personali per aggressioni alla compagna. Il 43enne è stato portato alla Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.



