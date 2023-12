Promette rendimento 15% e si fa dare 98mila euro, indagata

La Guardia di finanza di Treviso ha accertato che un'agente assicurativa attiva nel trevigiano, dopo aver ottenuto 98mila euro da un suo cliente per un investimento ad alto rendimento e senza rischi, ha speso tutto il denaro ricevuto per finalità personali, rendendosi così responsabile del reato di truffa aggravata per il quale è ora indagata.

Il Gip, grazie alle indagini svolte dai finanzieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, alla luce del grave quadro indiziario, ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato.

Le indagini sono state avviate a seguito della querela, presentata da un dirigente d'azienda, il quale nel marzo 2022 è stato contattato dall'agente assicurativa, con cui nel corso degli anni aveva stipulato diverse polizze, ricevendo la proposta di un investimento che, in appena quattro mesi e con assoluta certezza, avrebbe reso il 15% del capitale.



