M9 Mestre, nuovo spazio espositivo e nuova zona didattica

A cinque anni dalla fondazione, M9-Museo del '900 di Mestre (Venezia) ha presentato oggi due nuovi progetti nell'offerta museale e nell'area didattica: 'M9 Orizzonti', nuovo spazio espositivo immersivo, e il rinnovato spazio di 'M9Edu' con l'esposizione per le scuole 'La Frontiera Adriatica'.

M9 orizzonti è una sala di 400 metri quadrati, dotata di un evoluto sistema di proiezioni, che integrerà il racconto dell'esposizione permanente con un approfondimento sui grandi temi del presente. Il primo allestimento ospitato è 'Infoxication. Accecati dai dati', prodotto dallo studio Domestic Data Streamers di Barcellona, che affronta l'"intossicazione da eccesso di dati" e l'impatto che le continue notifiche di email e messaggi da leggere producono sulla nostra capacità di attenzione, sull'ansia generata dalle infinite quantità di finestre aperte contemporaneamente sui nostri schermi.

Sempre fruibile in M9 Orizzonti è un viaggio temporale a ritroso dentro il processo di espansione economica e sociale del ventesimo secolo. Partendo dalla condizione presente, il video fornisce una chiave di lettura per inquadrare tanto le conquiste e i traguardi quanto le contraddizioni e i limiti del Novecento.

La realizzazione della sala, eseguita da Murer Cantieri Audiovisivi, è stata possibile anche grazie a un contributo della Regione Veneto di 125mila euro del Pr Fesr Veneto 2021-2027.

Nel rinnovato spazio di M9Edu, inoltre, la mostra temporanea 'La Frontiera Adriatica' è stata prodotta in collaborazione con le associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati e il sostegno dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati. Dedicata alle scuole secondarie di I e II grado, affronta la storia dell'area giuliano-dalmata, uno dei principali teatri della storia italiana nel corso del Ventesimo secolo, collegata a quella dei popoli vicini. Alla mostra si legheranno laboratori e attività didattiche.

"Abbiamo voluto presentare questi due progetti nel giorno del quinto anniversario dall'apertura di M9 per il significato che rivestono nel percorso di crescita del Museo - ha dichiarato Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia -. Con il nuovo spazio espositivo M9 Orizzonti, e i nuovi contenuti di M9Edu si consolida ulteriormente l'evoluzione del racconto di M9, che si qualifica sempre più per la sua capacità di intercettare i temi rilevanti per il presente e per le nuove generazioni"



