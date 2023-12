Giochi 2026: Confindustria, senza dignità chiederemo i danni

"Se il territorio veneto e bellunese non avrà la dignità che merita e che gli spetta nell'organizzazione delle Olimpiadi 2026, che ricordo sono state assegnate a Milano e Cortina insieme, valuteremo una richiesta di danni di immagine e al territorio in tutte le sedi, anche legali".

A dirlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, in attesa di decisioni definitive da parte degli organi competenti.

"Penso sia il momento di giocare a carte scoperte - afferma - e di dire che nel caso di una Olimpiade a metà, senza bob o redistribuzione delle gare, il nostro sistema economico e sociale riporterà dei danni irreparabili rispetto alla crescita attesa e già quantificata da autorevolissimi studi universitari".



