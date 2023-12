Un 36enne è morto in un incidente stradale a Tezze sul Brenta (Vicenza). L'uomo a bordo di uno scooter si è scontrato con un'automobile.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi prima a terra e finendo poi contro un'auto in transito. I sanitari del Suem 118 arrivati sul posto hanno cercato di rianimare il 36enne ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA