Indagine A4 Holding, cala utilizzo del cellulare alla guida

Automobilisti e autotrasportatori sembrano mostrare un importante cambio di passo nell'utilizzo improprio e rischioso del cellulare alla guida. Il dato emerge dalla rilevazione 2023 condotta dall'"Osservatorio Stili di Guida" promosso da A4 Holding, la società del Gruppo Abertis concessionaria delle tratte autostradali A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico.

Dopo un 2022 che aveva segnato il peggior dato nel quinquennio di analisi del comportamento di chi viaggia in autostrada, lo studio per il 2023 evidenzia un deciso calo in percentuale dell'indicatore, che passa dal 16% all'11,3%. In diminuzione ulteriore gli eccessi di velocità sui due tratti, ma peggiora il dato in percentuale dei passeggeri che non utilizzano la cintura di sicurezza.

L'Osservatorio dal 2019 individua e analizza i comportamenti tenuti dagli utenti in autostrada e ne monitora l'evoluzione nel tempo. L'esame dei dati è curato da Atraki Srl, società spin off dell'Università di Padova specializzata nell'analisi dei sistemi di trasporto, che ha preso in considerazione un campione di oltre 1.680 veicoli fra leggeri e pesanti, osservando i diversi comportamenti alla guida mediante postazioni mobili con telecamere e rilevazione visiva su mezzi in viaggio, e ha analizzato i dati di traffico raccolti dai radar in postazioni fisse.

"Continuiamo a considerare l'Osservatorio sugli stili di guida uno strumento d'analisi molto efficace - ha commentato Gonzalo Alcalde, presidente di A4 Holding - per capire come arginare, per quanto ci è possibile, quegli atteggiamenti che resistono nel tempo alle raccomandazioni e alle campagne di sensibilizzazione che mettiamo in atto da anni. L'indicatore dell'incidentalità sulle nostre tratte autostradali di competenza rimane ampiamente rassicurante, e le nostre scelte sono tutte orientate alla sicurezza di chi viaggia, partendo dai grandi investimenti in manutenzione. Ma ci rendiamo conto che c'è ancora molto da fare per sviluppare una cultura orientata alla sicurezza stradale e per contrastare i comportamenti negativi di chi si muove in autostrada", ha concluso.



