Famiglia Cecchettin nomina il proprio consulente per l'autopsia

La famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha nominato come proprio consulente, in vista della autopsia fissata per domani mattina all'Istituto di medicina legale di Padova, il professore triestino Stefano D'Errico, direttore di Medicina legale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. D'Errico, tra le altre cose, si è occupato di recente del caso della morte di Liliana Resinovich. Oggi, poi, la Procura di Venezia conferirà l'incarico al proprio consulente che eseguirà gli esami autoptici: si tratta di Guido Viel del dipartimento di Anatomia Patologica dell'Università di Padova.

Anche la difesa di Turetta indicherà un proprio esperto per seguire gli accertamenti autoptici.



