Diminuiscono in Veneto le persone in età lavorativa

In Veneto sono sempre meno le persone in età lavorativa, e sempre di più gli anziani. Se nel 2004 si contavano nella regione 48 persone in età non attiva (under 15 e over 65) ogni 100 disponibili al lavoro, nel 2022 il rapporto è di 58 su 100. Lo sostiene una analisi di Opus, la nuova collana di approfondimento demografico dell'Osservatorio di Veneto.

La dinamica di fondo - vale anche in ambito nazionale - è quella di un progressivo invecchiamento della popolazione, in corso già da molti anni e dovuto prevalentemente a due fattori: l'aumento della longevità e la denatalità. Negli ultimi vent'anni, infatti, il peso della popolazione in età anziana (over 65) è passato in Veneto dal 18,7% del 2004 al 23,8% del 2022, l'età media dei residenti raggiunge i 46 anni (4 anni in più rispetto al 2004) e l'aspettativa di vita si attesta ora a 81,2 anni per gli uomini e 85,5 per le donne (superando di poco la media nazionale).

Alla contrazione del peso delle nuove generazioni - spiega l'osservatorio - contribuisce il contestuale calo delle nascite, che ogni anno fa registrare nuovi record: nel 2022 si è scesi per la prima volta sotto i 400 mila nati nell'anno a livello nazionale e sotto i 32 mila in Veneto. Oggi il numero medio di figli per donna è pari a 1,24 (1,27 in Veneto) a fronte di un valore di 2,1 che si registrava fino agli anni Settanta e che è considerata la soglia minima per garantire un rimpiazzo generazionale.

Il paradosso è che questi fenomeni incidono sul mercato in maniera apparentemente 'positiva' - basso tasso di disoccupazione ed elevato tasso di occupazione perché è diminuita la platea complessiva della popolazione in età lavorativa - ma aprono uno scenario problematico, pensando al momento in cui il bacino di lavoratori disponibili sarà insufficiente a soddisfare il fabbisogno, anche in termini di abilità e capacità di innovazione.



