Aveva tre 'Rolex' falsi all'aeroporto di Treviso, multato

Tre orologi "Rolex" contraffatti sono stati sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza durante un controllo effettuato all'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso.

Gli orologi, uno da uomo e due da donna, con tanto di custodia e certificati di garanzia, anch'essi falsi, sono stati scoperti nel bagaglio di un cittadino slovacco di rientro da una breve vacanza in Albania. L'uomo, di professione cameriere e residente nei pressi di Villach (Austria), li aveva acquistati insieme a due borsette da donna e a un paio di scarpe, anch'essi falsi, in un mercato rionale di Tirana, per regalarli ad alcuni suoi parenti.

Oltre a sequestrare gli articoli, i doganieri e i finanziaeri lo hanno multato per 7.000 euro per "incauto acquisto", in base alla norma che vieta di importare in Italia, senza averne prima accertata la provenienza, oggetti per i quali sono state violate le norme in materia di origine e di proprietà intellettuale. La merce, dopo le procedure di confisca, sarà distrutta a spese dell'acquirente.



