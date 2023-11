Al via le prevendite per la riedizione di "Prometeo" a Venezia

Al via sul sito della Biennale di Venezia (labiennale.org), le prevendite per "Prometeo" di Luigi Nono, l'opera che verrà eseguita dal 26 al 29 gennaio 2024 nella Chiesa di San Lorenzo a Venezia, lo stesso luogo per cui fu concepita e dove debuttò per la prima volta quarant'anni fa. Il biglietto, acquistabile esclusivamente online, sarà al prezzo unico di 15 euro, 10 per gli studenti.

Sottotitolato "Tragedia dell'ascolto", Prometeo è, nelle parole di Nono, "tragedia composta di suoni, con la complicità di uno spazio". Un'opera intesa unicamente come ascolto rivoluzionando lo spazio, concepita dal compositore veneziano quasi in intimità con la sua città e destinata a restare nella storia della musica, non solo come punto di arrivo di una ricerca durata una vita, ma anche come vera e propria impresa che ha coinvolto, oltre allo stesso Nono, grandi artisti, progettisti, filosofi, musicisti, impiegando il più imponente e avanzato complesso tecnologico del tempo.

Il Prometeo a San Lorenzo avrà una struttura-ambiente reimmaginata da Antonello Pocetti e Antonino Viola, vedrà protagonisti il direttore Marco Angius alla testa dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Con loro Roberto Fabbriciani (flauto) e Giancarlo Schiaffini (tuba), con Alvise Vidolin al live electronics e Massimo Cacciari, curatore dei testi, già partecipi della prima edizione.



