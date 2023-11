A Venezia una nuova Coop che dà sostegno al centro antiviolenza

Venezia ha una nuova Coop, la ventesima in laguna. Oggi il nuovo punto vendita di via Garibaldi (ex Bottegon) ha infatti aperto con una cerimonia in cui è stato consegnato al Centro Antiviolenza del Comune un assegno simbolo del sostegno della cooperativa che rientra nella campagna 'Noi ci spendiamo, e tu?'.

All'appuntamento hanno partecipato, fra gli altri, l'assessore veneziano al Commercio Sebastiano Costalonga, il vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta, la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, il Regional director Area Friuli Venezia Giulia - Veneto della Cooperativa Valerio Stevanato, il presidente zona soci Venezia Laguna, Daniel Tiozzo Fasiolo e la dottoressa Paola Nicoletta Scarpa del centro antiviolenza.

Quello aperto oggi, dopo lavori da 1,3 milioni iniziati lo scorso ottobre, è il secondo punto vendita Coop di via Garibaldi, con cui lavora in sinergia.

Con 350 metri quadri di superficie e sei lavoratori, la nuova Coop è aperta dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 21 a disposizione di residenti e turisti e offre una vasta gamma di piatti pronti, cibo da asporto, panineria, parafarmacia, articoli per l'igiene, per la casa e anche per gli animali.

Dal 4 dicembre, in entrambi i negozi Coop di via Garibaldi, verrà distribuito un buono del valore di 5 euro spendibile solo nella nuova struttura dal 11 al 17 dicembre a fronte di una spesa minima di 30 euro.



