Fine vita, patriarca Venezia incontra Stefano Gheller

Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia si è recato a Cassola (Vicenza) insieme al vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, il vescovo emerito Beniamino Pizziol, il vescovo di Trieste Enrico Treviso. delegato per la commissione della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Triveneta, per incontrare Stefano Gheller malato di distrofia muscolare che ha recentemente ottenuto dalla Asl veneta l'autorizzazione ad accedere al suicidio assistito.

Questo incontro è stato preceduto nelle scorse settimane da uno scambio di comunicazioni a partire dalla nota della Conferenza Episcopale Triveneta "Suicidio assistito o malati assistiti?". Moraglia aveva perciò proposto di incontrare Gheller, insieme ad alcuni vescovi, attraverso il vescovo emerito di Vicenza Pizziol. Il Patriarca e i vescovi hanno anzitutto ascoltato con attenzione le parole di Gheller per poi sviluppare un dialogo definito "molto cordiale" per quasi un'ora. "Gheller ha riportato anche quanto ha dichiarato nelle varie audizioni con il Consiglio Regionale del Veneto - conclude il comunicato del Patriarca - e condiviso con i vescovi una lettera che invierà al Santo Padre".



