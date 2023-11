Giulia: finito interrogatorio di Turetta

L'interrogatorio di garanzia da parte del Gip Benedetta Vitolo a carico di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin la 22 enne di Vigonovo (Venezia) è durato mezzora. Nel carcere di Montorio a Verona l'interrogatorio è iniziato verso le 10 e già attorno alle 10.30 sono usciti la giudice e il pm Andrea Petroni. Ciò fa ritenere che il giovane non abbia risposto alle domande, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Non si sa ancora se abbia o meno rilasciato dichiarazioni spontanee. Il legale di fiducia Giovanni Caruso non è ancora uscito dal carcere.



