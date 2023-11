Natale:Presepi da tutto il mondo in Piazza del Santo a Padova

Feste ancora più ricche quest'anno per il Natale di Padova curato dall'Associazione Gattamelata grazie ad un programma di iniziative laiche e religiose per trasmettere lo spirito natalizio attraverso la tradizione dei presepi e delle luminarie, la musica, la solidarietà.

Due gli eventi principali: i dieci anni di Presepiando e gli 800 anni dal Presepe di Greccio. Due anniversari che raccontano una storia di Presepi che giungono da tutto il mondo. Quest'anno sono stati coinvolti tutti gli artisti che durante l'anno partecipano alla Rassegna d'arte "All'Ombra del Gattamelata" - da sempre allestita sotto i portici di Via Cesarotti e Piazza del Santo - e invitati ad eseguire delle opere per l'occasione sul tema della "Natività".

Saranno queste opere ad essere le protagoniste della mostra di questo Natale e verranno esposte nelle vetrine delle attività commerciali lungo la Piazza e la Via del Santo. In occasione degli 800 anni dal Presepio di Greccio, primo presepio della storia realizzato dal San Francesco nel 1223, sempre in Piazza del Santo è già posizionata la consueta Casetta di legno rossa e verde che accoglie un grande Presepio tradizionale animato dalle statue concesse dai frati della Basilica e allestito dal Maestro Presepista Nicolò Celegato, Presidente della Associazione Cammino ad Oriente, associazione grazie alla quale già da alcuni anni vengono allestiti anche i Presepi di Natale nel Santuario.

Questa particolare edizione della Mostra Presepiando con le opere pittoriche dedicate alla Natività resterà allestita dal Primo dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Quest'anno inoltre l'Associazione Gattamelata ha collaborato con i frati del Santo per l'installazione, in Piazza del Santo accanto alla casetta di legno, del grande abete donato alla Basilica dalla Comunità di Primiero



